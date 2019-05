© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il direttore sportivo del Palermo Rino Foschi ai microfoni di gds.it ha commentato a caldo il rigetto da parte della CFA della richiesta si sospensiva dei play off di Serie B: “Ce lo aspettavamo, non ci speravamo molto e adesso dobbiamo guardare avanti. C’è fiducia per giorno 23 quando speriamo che la nostra serietà e il nostro lavoro verrà premiato. - continua Foschi - Stiamo rileggendo la sentenza e siamo solo in attesa che qualcosa possa cambiare in secondo grado. Dispiace molto, ma voglio essere fiducioso per questa nuova sentenza”.