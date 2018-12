Palermo, Foschi: "Il cambio di proprietà? La squadra è rimasta tranquilla"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Intervista ai colleghi di MediaGol per Rino Foschi, responsabile dell'area tecnica del Palermo. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni in merito al cambio di proprietà affrontato dal club nelle ultime settimane: "Io e Stellone siamo rispettivamente allenatore e dirigente, poi si sa che il Palermo sta vivendo una situazione particolare legata al cambio della proprietà. Sicuramente sono state più le chiacchiere giornalistiche a livello nazionale che quelle che si sono fatte qui dentro, gli stipendi sono regolari e non ci fanno mancare nulla. Non c’è bisogno di fare il domatore di niente, i ragazzi sono professionisti esemplari, sono molto contento anche del comportamento della società in questo momento di transizione sebbene non la senta tanto perché non c’è tanto da fare. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo serio e professionale che non cerca alibi e non nasconde certe cose, non c’è stata nessuna strategia particolare per isolare il gruppo, la squadra è matura e consapevole, lavoriamo sempre con la stessa serietà e crediamo in qualcosa di importante".