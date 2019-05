Palermo, Foschi: "Il più grande scandalo degli ultimi 40 anni"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

La retrocessione del Palermo in Serie C e la decisione odierna della Lega B di cancellare i playout fanno discutere. Intervenuto su Sportitalia, Rino Foschi ha commentato il momento dei rosanero: "È un sistema politico, hanno giocato sul lavoro professionale e su una città come Palermo. Andiamo a vedere chi ha deciso che interesse aveva, andiamo a vedere chi è il capo della Lega B, chi sono i consiglieri che hanno deciso questa cosa qui, non aspettando neanche il secondo grado, annullando i playout. È una cosa scandalosa, hanno penalizzato una città, i tifosi e tutto il lavoro fatto quest'anno con grande professionalità e serietà. Sono dei truffatori, è uno scandalo. Se questa cosa qui è successa tre anni fa dovevano punirla tre anni fa, se era punibile. Non quest'anno. Qualcuno deve pagare: il signor Balata, coi consiglieri della Lega, deve rispondere a questa pagliacciata che ha fatto oggi a Roma".

Chi ha deciso?

"Oggi, ha deciso il signor Balata coi sei consiglieri. Andate a vedere chi sono questi consiglieri, chi ha deciso questa cosa qui. Noi non ripartiamo dalla Serie C, ma dalla serie che ci compete: faremo i playoff. Io credo nel lavoro serio, non riparto dalla Serie C. Ci devono andare quei giudici lì, devono sparire dal calcio".

Palermo vittima del sistema?

"Non lo so. Io dico che abbiamo iscritto la società in modo regolare, c'è un processo che hanno velocizzato e non hanno neanche aspettato di fare il secondo grado. Hanno cambiato le regole a campionato in corso.

Ha sentito Zamparini?

"Io con Zamparini non ci parlo più, è un soggetto che non c'entra più. È a casa sua, c'è un nuovo presidente. Stiamo pagando una cosa vecchia e ce lo fanno pagare mentre il Palermo lavora in modo professionale e serio. Deve cambiare il sistema, ci siamo stancati di questa gente. È una vergogna, è ora di finirla".

C'è un disegno dietro?

"È una giustizia arrivata a orologeria

Se foste state promossi sarebbe andata allo stesso modo?

"Non cambiava niente".

Domani vi allenerete?

"Questa squadra qui è costituita da un gruppo serio. Io aspetto il secondo verdetto".

Che cosa farete?

"Stanotte o domani presenteremo un ricorso su quanto successo e poi andremo fino in fondo. Questa è l'ingiustizia più grande degli ultimi 40 anni nel calcio. Ragazzi, hanno cambiato le regole: non si fanno neanche i playout. Io non ci credo che in Italia nel 2019 possa succedere una cosa del genere".