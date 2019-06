Palermo, Foschi in bilico. Spunta Valoti come possibile ds

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Non c'è solo il nodo legato al tecnico da risolvere in casa Palermo. La nuova proprietà, attraverso la figura del nuovo dg Fabrizio Lucchesi, dovrà anche definire la posizione del ds Rino Foschi. Come riporta La Gazzetta dello Sport Foschi ha ancora un altro anno di contratto e la società ha intenzione di chiedergli di proseguire il suo lavoro, anche se solo confinato alla area tecnica a differenza di quanto fatto sia in Sicilia che nella sua precedente avventura a Cesena. Qualora non dovesse arrivare la fumata bianca il Palermo virerebbe sul piano B rappresentato da Aladino Valoti.