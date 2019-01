Palermo, Foschi la polemica con gli inglesi: "Solo un fraintendimento"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Prende la parola Rino Foschi. Il ds del Palermo ha fatto il punto della situazione dopo la polemica nata con la dirigenza inglese circa il mercato: “Non è successo assolutamente niente - si legge su MediaGol.it -. Sono contento che i tifosi mi siano comunque stati vicini, è una gratificazione per me e mi rende davvero orgoglioso. C’è stato solo un fraintendimento, si sono dette delle parole in più che non c’entravano niente, il mercato lo farò io in prima persona come sempre. Jake Lee? Io ho i miei scout. Dall’estate a ora non è cambiato nulla, con orgoglio siamo contenti del nostro lavoro con una nuova proprietà che ci darà la forza per fare cose ancora più importanti. Acquisti? Per adesso parliamo del nostro gruppo e manteniamolo, perché dobbiamo esserne orgogliosi. Una squadra che ha fatto 37 punti nel girone d’andata avendo la migliore difesa e il secondo migliore attacco con cinque punti di distanza dalle seconde, quindi non serve parlare né di giocatori in uscita né in entrata. Stellone? Parla solo con me, io sono il direttore sportivo della parte tecnica e quindi non creiamo delle situazioni che possano disturbare lo spogliatoio. Rispoli? Ho detto che non voglio toccare niente né in entrata né in uscita, il mio sogno è di restare così come siamo senza toccare nulla eccezion fatta per quei ragazzi che hanno trovato magari meno spazio. Richardson uomo mascherato? Non mi sono pentito di nulla, c’è stato solo un fraintendimento, non voglio parlare più di queste cose qui”.