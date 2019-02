Palermo, Foschi non abbandona la nave: “Io ci sono, la squadra lo sa”

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Nel caos che sta vivendo in queste ore il Palermo c’è un punto fermo e saldo a cui aggrapparsi. Il suo nome è Rino Foschi, direttore dell’area tecnica rosanero, che ribadisce la propria intenzione di non abbandonare il club e di restare al fianco della squadra fino alla fine: “Ho parlato con la squadra, era giusto che sentissero la mia presenza, ho detto loro che sono convinto che i soldi arriveranno. Io non li abbandono, ho prospettato loro a tutte le possibili situazioni, dalla migliore alla peggiore. - continua Foschi come riporta La Gazzetta dello Sport - Li ho rassicurati però che io ci sono, non sono soli. Sono convinto che questo sia l’organico più forte della Serie B e che il Palermo sia un candidato alla promozione. Facile? È il mio referente, con lui ho parlato ed è tutto chiarito. Durante il mercato mi sono sentito un corpo estraneo e non l’ho vissuta bene, ma ora la situazione è rientrata. Tifosi? Abbiamo bisogno del loro appoggio”.