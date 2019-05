Palermo, Foschi: "Non è stato facile trovare una proprietà seria"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Tornato a vestire i panni di direttore sportivo, dopo il breve intermezzo da coproprietario del Palermo, Rino Foschi ha parlato in conferenza stampa della trattativa rassicurando la piazza sulla solidità dei nuovi proprietari: “Sappiamo tutti quello che è successo dalla scorsa estate a oggi, ma ora abbiamo raggiunto un traguardo importante. Non era facile trovare una proprietà seria che vuole fare le cose con professionalità e sono molto contento. - continua Foschi come riporta Tuttopalermo.net - C’erano molti gruppi interessati, ma coloro che hanno acquistato il club si toglieranno tante soddisfazioni in questa città e vorrei che anche loro si innamorassero di questa piazza come è successo a me”.