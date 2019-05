© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Intervistato dal Giornale di Sicilia il direttore sportivo del Palermo Rino Foschi ha parlato della situazione del club spiegando di essere ottimista riguardo la possibile penalizzazione: “Forse sono un po' scaramantico, ma non vedo la situazione così negativa. Siamo una società seria e solida, non dobbiamo temere nulla. Vedremo venerdì a questa prima udienza cosa si deciderà, ma ricordiamo che è solo la prima tappa e ci saranno altri gradi di giudizio. - conclude Foschi come riporta Tuttopalermo.net - Pure se mi fischiano le orecchie per quello che hanno detto e fatto altre società, preferisco non fare polemica e guardare avanti”.