Palermo, Foschi: "Per la cessione del club Serie A fondamentale"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Dalle colonne del Giornale di Sicilia arrivano alcune dichiarazioni di Rino Foschi, presidente del Palermo, sul momento della formazione rosanero reduce dal pareggio di Cosenza: “Pescara, Verona e Benevento? Sono tre partite uguali a quelle di Cosenza, hanno tutte la stessa importanza. Non dobbiamo prenderle sottogamba, però. Serve una certa cattiveria e per ora mi sembra che questa squadra l’abbia solamente a tratti. Non voglio trovare dei difetti, ma sotto l’aspetto mentale queste partite vanno affrontate in un certo modo. L’approccio alla gara è stato anche buono, ma forse ci aspettavamo una partita più semplice. Invece ci hanno messo in difficoltà e questo ha creato un nervosismo tale da rendere complicato tutto. A quel punto abbiamo commesso dei falli stupidi e abbiamo preso delle ammonizioni giuste. Sono cose che non devono succedere perché da qui alla fine tutte le partite saranno così, queste situazioni vanno affrontate con lo spirito giusto.

La cessione del club? Per poter portare a termine il percorso intrapreso qualche mese fa serve la classifica. I ragazzi sanno benissimo quanto pesino queste tre partite per arrivare tra le prime due, ma non intendo mettergli pressione. Per la cessione della società è sicuramente fondamentale avere la prospettiva di una promozione in Serie A“.