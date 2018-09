Palermo, Foschi: "Stellone conosce la rosa, farà un buon lavoro"

© foto di Chiara Biondini

Nella conferenza stampa di presentazione del neo tecnico del Palermo Roberto Stellone, il ds dei rosanero Rino Foschi è intervenuto in sala stampa. Queste le sue parole, raccolte da TuttoPalermo.net: “È la prima volta che sono qua, dovrebbe essere lui (Stellone, ndr) a presentare me. Sapete cos’è successo: c’è stato questo cambio e a mio avviso viene da lontano. La società, sul mercato e in campo, non era convinta di un certo tipo di lavoro e mi prendo le responsabilità. Il mercato non ha aiutato. Stellone è venuto con entusiasmo, conosce gli innesti e l’organico. Sono convinto che possa fare cose importanti e farà un buon lavoro: nel mercato di gennaio vedremo cosa fare sia in entrata che in uscita. Sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa, abbiamo fatto un buon mercato pur sapendo che sarebbe stato difficile. Non ci sono scontenti, stanno lavorando con il gruppo con impegno. Lo spogliatoio è sanissimo, non sono stati i ragazzi a far scattare qualcosa. L’esonero non parte dalla sconfitta di Brescia. Io sono convinto che abbiamo un gruppo migliore di quello dell’anno scorso. Siamo contenti del lavoro fatto e non ci sono scontenti. Abbiamo avuto difficoltà serie e abbiamo fatto un mercato per incassare 25-30 milioni. I giocatori potevano andare via ma a fronte delle cifre giuste. Ridendo e scherzando qualcosa lo abbiamo incassato. Molti di loro rimarranno, ci stiamo lavorando. Sicuramente crediamo che Stellone possa fare meglio”.