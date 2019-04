Palermo, Foschi: "York Capital? Si lavora, ma firma potrebbe slittare"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Rino Foschi ha parlato ai giornalisti presenti di fronte al Renzo Barbera soffermandosi sulla trattativa per la cessione del club: “Si lavora, si lavora. La chiusura della trattativa potrebbe anche slittare, questo non si sa ancora, ma si lavora e voi sapete benissimo che dobbiamo fare questa operazione. Non è una cosa che si fa in due ore. Come comunichiamo con il fondo? Stiamo comunicando con gli avvocati, e stiamo cercando di fare le cose serie e fatte bene. Vediamo un po’ come si evolverà, ma non è semplice. - continua Foschi come riporta Mediagol.it - Padova? Sarà un match molto difficile, il più difficile del campionato. È una classica partita trappola e noi abbiamo sempre sofferto questo tipo di fare per cui servirà la massima concentrazione. Bisogna caricare la città, la gente e i giocatori, questa è la partita più importante dell’anno. Io con la testa sono già proiettato alla gara di lunedì sera e adesso incontrerò la squadra”.