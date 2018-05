Palermo, Giammarva ci crede: “Venerdì conquisteremo la A”

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Giovanni Giammarva è certo che i rosanero saliranno in Serie A e non tramite i play off, ma direttamente al termine del turno di domani sera: “Dobbiamo vincere, ma venerdì andremo direttamente in Serie A. Sono molto fiducioso e questa è una mia sensazione, anche se magari sono solo un sognatore. - spiega Giammarva al Giornale di Sicilia - Nelle ultime partite abbiamo avuto una sfortuna incredibile: a questo punto, se tutto è rotondo, se tutto ruota, anche la fortuna girerà”.