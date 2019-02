© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

In casa Palermo fa discutere la situazione di Niklas Gunnarsson, 27enne terzino destro che a oggi risulta un tesserato dei rosanero. Il Corriere dello Sport ricorda come, durante il mercato di gennaio, lo staff dell’allora presidente Richardson impose a Foschi e al segretario Francavilla di depositare il contratto già firmato. La mattina dopo Richardson si dimise, per cui quel tesseramento è oggetto di un’indagine federale. Intanto Gunnarsson è a Palermo ed è stato raggiunto dai familiari. Il contratto firmato è valido fino a giugno 2020, con ingaggio di 100mila euro nel primo anno e di 200mila il prossimo. Si cerca, però, di arrivare a una rescissione.