Palermo, Haas al 45': "Felice per l'assist, ma conta la vittoria"

Nicolas Haas è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Palermo-Pescara: "Il mio assist come quelli di Messi? Lui è di un altro livello, io gioco in Serie B, faccio il mio lavoro e voglio dare tutto per questa maglia. Quando faccio assist sono contento, ma la vittoria è più importante. Per noi centrocampisti è un lavoro pesante, ma lo facciamo per la squadra, così possiamo vincere insieme".