Palermo, Haas: "Dobbiamo migliorare se vogliamo la Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Palermo Nicolas Haas ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero: “Nelle prime due uscite di campionato abbiamo fatto bene sul piano tecnico, purtroppo non siamo riusciti a trovare molto la porta ed essere pericolosi, dobbiamo lavorare di più per migliorare questi aspetti. La strada per il nostro obiettivo è ancora lunga, ma quello che voglio, e vogliamo, è conquistare la Serie A e possiamo farcela continuando a lavorare duramente. - continua Hass come riporta Tuttopalermo.net - La serie B è un po' diversa dalla A, non ci sono squadre deboli da battere e devi spendere tante energie per conquistare i tre punti”.