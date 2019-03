© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Palermo Nicolas Haas ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno in campo soffermandosi sul finale di campionato che dovrà vedere i rosanero fra i protagonisti: “Giocheremo due gare in trasferta e vogliamo provare a vincerle entrambe, non dobbiamo pensare all’avversario, ma solo concentrarci su noi stessi e dimostrare che siamo i più forti. Siamo in un momento particolare della stagione dove ogni punto è pesante e vogliamo vincerle tutte da qui alla fine anche se sappiamo che non sarà facile. Tifosi? Penso che Palermo meriti la Serie A, i nostri tifosi meritano questa soddisfazione. Abbiamo bisogno del loro aiuto, l’unione con i nostri sostenitori può solo farci bene per restare sempre più compatti. - continua Haas – Al mio futuro non penso, sono concentrato sul Palermo e sull’obiettivo che ci siamo fissati, poi vedremo cosa accadrà. Ora voglio solo conquistare la Serie A con questa maglia. S ono molto contento di aver scelto Palermo, ho disputato una buona stagione sebbene ci siano stati alcuni momenti in cui avrei potuto dare di più. Chochev? Siamo molto dispiaciuti, ma siamo una squadra forte che può ancora fare la differenza con gli uomini a disposizione”.