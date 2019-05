Palermo, Haas: "Vittoria importantissima, noi ci crediamo sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Nicolas Haas, centrocampista del Palermo, ai microfoni di Dazn dopo il gol vittoria contro l'Ascoli. "Questa vittoria era importantissima, vogliamo vincere anche l'ultima. Non ci crediamo sempre, ci aspetta un grande avversario come il Cittadella ma siamo pronti. Sono emozionato, più importante però la vittoria del mio gol. Noi abbiamo dato tutto oggi, questo è il nostro spirito anche se siamo in difficoltà. Soffriamo un pò quando facciamo un gol e ne subiamo subito uno. Darò tutto per questa bellissima città".