Palermo, Haas: "Voglio essere protagonista. Cortone? E' stata dura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa per Nicolas Haas, centrocampista del Palermo. Ecco uno estratto da Mediagol.it: “Il mio obiettivo era essere protagonista e posso dire che adesso mi trovo molto bene e voglio continuare su questa strada. Tedino ci ha insegnato tante cose positive come ha fatto Stellone, non voglio parlare del cambio. Mi trovo bene nel ruolo che lo ha assegnato, voglio dare tutto sia in fase difensiva che a livello di assist. Vorrei fare sia assist che gol, la cosa più importante è continuare a vincere insieme. La vittoria sul Crotone? Contro il Crotone è stata una partita molto difficile, con un avversario molto carico, siamo entrati in campo concentrati e abbiamo vinto un match davvero complicato. Non è importante dove gioco ma voglio solo giocare, potrei anche fare il portiere. Mi piace comunque giocare più avanti perché mi posso inserire e fare degli assist, ma posso giocare anche davanti alla difesa”