Palermo, i convocati di Stellone: out anche Falletti. Rientra Mazzotta

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo ha convocato 21 calciatori per la sfida contro il Cosenza. Uomini contati in mezzo al campo dopo il grave infortunio occorso a Chochev in nazionale. In difesa out Pirrello e dentro Mazzotta, mentre in attacco non c’è Falletti. Questa la lista completa:

Portieri: Alastra, Brignoli, Pomini

Difensori: Accardi, Aleesami, Bellusci, Gunnarsson, Ingegneri, Mazzotta, Rajkovic, Rispoli, Szyminski

Centrocampisti: Fiordilino, Haas, Jajalo, Murawski

Attaccanti: Lo Faso, Moreo, Nestorovski, Puscas, Trajkovski