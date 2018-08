Palermo, i convocati di Tedino: ci sono Jajalo e Puscas

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Sono ventitré i calciatori rosanero convocati da Bruno Tedino in vista del match contro la Cremonese in programma questa sera alle ore 21:00. Rispetto alla sfida contro la Salernitana dell'esordio non ci sono Fiore, ceduto all'Imolese in Serie C, e Rispoli, ma tornano Aleesami, Jajalo e Puscas. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Alastra, Brignoli, Pomini

DIFENSORI: Accardi, Aleesami, Bellusci, Mazzotta, Pirrello, Rajkovic, Salvi, Struna, Szyminski

CENTROCAMPISTI: Fiordilino, Haas, Jajalo, Murawski, Santoro

ATTACCANTI: Embalo, Falletti, Moreo, Nestorovski, Puscas, Trajkovski