Palermo, i convocati di Tedino: dopo 8 mesi si rivede Ingegneri

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico del Palermo Bruno Tedino per la sfida conto l'Entella e per quella successiva a Parma. Assenti gli infortunati Bellusci, Morganella, Accard (tendinopaita al ginocchio destro) e Dawidowicz (influenza), mentre i nazionali raggiungeranno i compagni in Liguria. Torna a disposizione dopo otto mesi Andrea Ingegneri, alla prima convocazione con la maglia dei rosanero. Questo l'elenco completo:

Portieri: Maniero, Pomini, Posavec



Difensori: Fiore, Ingegneri, Rajkovic, Struna, Szyminski



Centrocampisti: Aleesami, Chochev, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Rispoli, Rolando

Attaccanti: Balogh, Coronado, La Gumina, Moreo, Nestorovski, Trajkovski