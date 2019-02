Palermo, i convocati in vista di Perugia: rientrano Moreo e Nestorovski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Palermo oggi partirà alla volta di Roma per proseguire la preparazione in vista della prossima gara di campionato, per poi nella giornata di domani trasferirsi a Perugia. Fra i convocati per il mini-ritiro tornano a disposizione gli attaccanti Moreo e Nestorovski. Ecco l'elenco dei partenti:

Portieri: Avogadri, Brignoli, Pomini.

Difensori: Accardi, Aleesami, Bellusci, Ingegneri, Rispoli, Salvi, Szyminski.

Centrocampisti: Chochev, Fiordilino, Haas, Jajalo, Murawski.

Attaccanti: Cannavò, Falletti, Lo Faso, Moreo, Nestorovski, Puscas, Trajkovski.