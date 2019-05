© foto di Daniel Uccellierii

"Palermo, parola ai playoff e ai tribunali", titola così Repubblica in edicola questa mattina. L'illusione della promozione diretta in serie A per il Palermo dura solo 8 minuti. Pari con il Cittadella, il Lecce batte lo Spezia e chiude il campionato al secondo posto davanti ai rosanero. Adesso per il Palermo la lotteria dei playoff. Incombe lo spettro della giustizia sportiva.