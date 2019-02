Palermo, il comunicato di Follieri che chiude all'acquisto del club

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Con una nota ufficiale della Follieri Capital Limited il finanziere Raffaello Follieri ha chiuso all'ipotesi di acquisizione del Palermo calcio. Questo il comunicato:

"Dopo più una settimana di serrati incontri e colloqui con la controparte, finanche l’arrivo in città di Raffaello Follieri per incontrare Emanuele Facile, la trattativa è definitivamente saltata.

L’incontro di oggi a Milano tra Raffaello Follieri e l’attuale amministratore delegato del club di Viale del Fante è durato più di nove ore. L’accordo tra le parti era stato raggiunto e prevedeva l’immissione immediata di 5 milioni di euro nelle casse del club rosanero per far fronte agli stipendi ed evitare punti di penalizzazione, il versamento di euro 1,2 milioni a titolo di corrispettivo, l’accollo della somma di 22,8 milioni di euro relativa alla società lussemburghese Alyssa SA e l’obbligazione a far fronte agli impegni finanziari della U.S. Città di Palermo al fine di riportare il giusto equilibrio finanziario e rimuove l’attuale stato di grave difficoltà.

Il closing era già stato concordato per la giornata di giovedì, con tutta la documentazione richiesta pronta per essere siglata in maniera definitiva e vincolante tra le parti. L’accordo prevedeva inoltre il deposito dell’intero prezzo della cessione di 1,2 milioni di euro a garanzia sin dalla giornata di martedì.

L’amministratore delegato del Palermo, Emanuele Facile, giunto nello studio legale Gianni-Origoni, advisor dell’attuale proprietà, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare ha comunicato di aver ricevuto una telefonata, nella quale gli sarebbe stato vietato di firmare l’accordo per via dell’esclusività richiesta e concordata, fin dal primo momento, dalla Follieri Capital Limited. Tutto ciò avveniva mentre il dott. Follieri aveva già impugnato la penna per apporre la propria firma sul contratto. A sostegno della sua marcia indietro il dott. Facile adduceva il fatto che la società controllante inglese aveva appena ricevuto un’offerta migliore di quella che si stava sottoscrivendo con la Follieri Capital Limited. A quel punto Facile ha provato a proporre di modificare la suddetta clausola, in maniera tale da poter ricevere eventuali altre offerte.

Il comportamento tenuto dell’amministratore delegato rosanero, nei confronti della nostra società, è stato alquanto irrispettoso anche per via del fatto che senza l’inserimento della clausola di esclusività sarebbe stato inutile andare avanti nella contrattazione.

Per tali motivi e di fronte ad una manifesta poca serietà tenuta nella trattativa dall’attuale proprietà, la Follieri Capital Limited ha deciso in maniera irrevocabile di non proseguire nella contrattazione.

Rimane il rammarico di non aver potuto procedere nella definizione del contratto che oltre a rimuovere immediatamente lo stato di grave difficoltà finanziaria, da tempo sotto i riflettori degli organi d’informazione, in cui versa la U.S. Città di Palermo avrebbe permesso l’avvio di un ambizioso progetto sportivo ed imprenditoriale il cui obiettivo era quello di riportare il Palermo nella massima serie lasciandosi alle spalle definitivamente i problemi di questi ultimi anni.

La Follieri Capital Limited augura ogni meglio alla tifoseria rosanero nella speranza che davvero gli attuali proprietari della U.S. Città di Palermo, dopo essersi assunti la responsabilità di aver fatto saltare, al momento della firma, l’accordo con la stesa Follieri Capital Limited apportino risorse finanziare nelle casse sociali per il pagamento dei debiti superiori rispetto a quelle cui oggi hanno preferito rinunciare.

Follieri Capital Limited".