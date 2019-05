© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

È il giorno più lungo del Palermo. La Repubblica, nella sua edizione cittadina, fa il punto: la Procura FIGC chiederà la Serie C, o in subordine una penalizzazione da 15 punti in classifica (5 per ogni bilancio alterato, secondo la tesi accusatoria). Il riferimento, per gli organi federali, è a tutti gli artifici contabili usati per aggirare le norme sui bilanci, soprattutto a proposito della compravendita del marchio.

Il club presenterà una memoria da 40 pagine. Diversi gli argomenti a supporto della tesi difensiva, a partire dalla parzialità delle trascrizioni, come pure l'opportunità di riapertura delle indagini dopo che il precedente provvedimento era stato archiviato. E la necessità che alla nuova proprietà sia data la possibilità di intervenire. Difficile che la sentenza possa arrivare già oggi, più verosimile lunedì: in ballo c'è anche la possibilità di rinviare l'inizio dei playoff.