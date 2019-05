Palermo, il neo presidente Albanese: "Sabato mi auguro lo stadio pieno"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà del Palermo ha parlato anche il neo presidente del club Alessandro Albanese alla sua prima esperienza nel mondo del calcio: “Questo ruolo mi ha spiazzato perché è un mondo completamente nuovo per me, per la prima volta ho ripensato a quello che dovevo dire al di là dei numeri. L’operazione messa a segno dai Tuttolomondo è stata importante e finalmente in molti abbiamo pensato che siamo nelle mani giuste. Voglio ringraziarli per avermi dato l’opportunità di essere qui. - continua Albanese come riprota Mediagol.it - Adesso dobbiamo pensare alla società e alla città per provare a compiere un passo importante già sabato, quando mi auguro di vedere lo stadio pieno e concretizzare un sogno che alberga nei cuori di tutti i palermitani”.