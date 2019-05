© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla squadra augurandosi che la giustizia sportiva non vanifichi quanto fatto in campo, ecco le sue parole evidenziate da TuttoPalermo.net: "Un grande ‘grazie’ ai giocatori del Palermo che durante tutto l’anno, nonostante le incertezze che hanno contraddistinto e contraddistinguono la Società, hanno dimostrato grande professionalità e impegno per raggiungere un risultato che è ancora alla portata. La città è vicina a questa squadra e non farà mancare il proprio supporto per il raggiungimento del massimo risultato, nella speranza che non si ripetano i gravi fatti che hanno penalizzato il Palermo lo scorso anno e che gli eventi della giustizia sportiva legati alle verifiche sulla Società non vadano a colpire gli innegabili risultati sportivi di questa squadra. Palermo e i suoi tifosi non lo meritano".