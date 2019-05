© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo ha reso noto l’interesse di alcuni imprenditori e professionisti locali ad acquisire una parte delle quote societarie immettendo liquidità nelle casse della club rosanero: “Una cordata di imprenditori e professionisti locali ha già dato disponibilità ad acquisire, in modi e termini da definire, un pacchetto di azioni dell’U.S. Città di Palermo per un controvalore complessivo pari ad euro 3.000.000,00. - si legge in una nota del club riportata da Tuttopalermo.net - Essendo tale trattativa in via di definizione, la suddetta cifra non è ancora stata depositata nelle casse del club rosanero”.