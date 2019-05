Palermo in C. Il Centro: "Pescara in semifinale: in campo il 22 maggio"

Con la retrocessione in Serie C del Palermo è cambiato anche il quadro dei playoff promozione. Ad averne il maggior beneficio il Pescara che salta il primo turno e approda direttamente in semifinale. "Pescara in semifinale: in campo il 22 maggio" è il titolo che propone quest'oggi Il Centro sulla formazione di Giuseppe Pillon che diventa, assieme al Benevento, una delle due teste di serie del torneo.