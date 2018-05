Palermo, infortunio al bacino per Josip Posavec

Fonte: palermocalcio.it

A seguito di un trauma contusivo all'emi-bacino rimediato durante l'allenamento di ieri, Josip Posavec si è sottoposto oggi ad indagini strumentali che non hanno evidenziato lesioni scheletriche sulla cresta iliaca sofferente. Il calciatore si sottoporrà a trattamento fisioterapico visto l'eccessivo dolore sulla zona anatomica contusa. Il portiere, pertanto, non sarà disponibile per il match di domani contro il Cesena.