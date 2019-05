© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport il centrocampista del Palermo Mato Jajalo ha parlato della corsa alla Serie A diretta, in vista della sfida a distanza con il Lecce da cui è staccato di appena un punto, spiegando di essere pronto a rinunciare a tutto pur di festeggiare con la città: “Non mi sento un eroe. Rinuncerei a qualsiasi conquista personale pur di raggiungere sabato la serie A dopo una stagione di sacrifici. Ormai mi conoscete, prima vengono gli obiettivi di squadra. Se poi arriva la A sarà un ricordo, che insieme ad altre soddisfazioni, porterò per tutta la vita”.

Spazio nell’intervista anche al rapporto con i tifosi a cui però non vuole fare appelli in vista dell’utima casalinga: “Non puoi dire alle persone vieni a sostenerci, anche se abbiamo bisogno di tifosi. Preferisco però non fare mai appelli per invitarli allo stadio anche se vedere gli spalti pieni cambia ambiente e attenzione. La storia dice che la gente di Palermo sa rispondere presente quando serve”.