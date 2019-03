Palermo, Jajalo: "Sogno la Serie A. Pronto a restare altri 4-5 anni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Palermo Mato Jajalo ha parlato del presente e del futuro aprendo a una permanenza in rosanero: “Spero nella promozione diretta e se la società riuscirà a sistemare tutto spero anche di rinnovare il contratto e restare ancora 4-5 anni qui a Palermo che ormai io e la mia famiglia sentiamo come casa nostra. La città merita la promozione e sogno una grandissima festa con tanta gente felice in giro. - continua il croato come riporta Tuttopalermo.net - Nello spogliatoio viviamo un ottimo momento perché siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo che siamo forti e che siamo padroni del nostro destino. Abbiamo vissuto un momento poco felice dove non arrivavano i risultati ma ora il peggio è passato. Tifosi? Vedere lo stadio vuoto fa rabbia, ma al tempo stesso penso che non sia il momento di fare appelli, se il tifoso ama la sua squadra gli viene naturale andare allo stadio a sostenerla. Di certo con il Barbera pieno noi giochiamo meglio”.