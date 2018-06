Palermo, Jajalo: "Superiori al Frosinone per tutta la gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine di TuttoFrosinone arrivano le parole di Mato Jajalo, centrocampista del Palermo, dopo il successo rosanero sui ciociari nell'andata della finale playoff di Serie B: "La cosa importante è che abbiamo vinto mettendo in atto un'ottima prova. I tifosi sono stati fantastici. Adesso dobbiamo recuperare bene e concentrarci sulla prossima partita. Abbiamo dato tutto, consapevoli del fatto che le partite finiscono quando l'arbitro fischia. Siamo stati superiori per tutta la gara, andremo allo 'Stirpe' per giocarcela".