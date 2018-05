Palermo, La Gumina: "Non ho esultato perché rispetto la città di Terni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonino La Gumina si è espresso ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo esterno contro la Ternana: "Sono contento per questi gol, ma ancora di più per la squadra, che sta facendo bene. Speriamo di andare direttamente in Serie A. Stiamo facendo bene io e Moreo, il mister ci dà molta fiducia, possiamo ripagarlo solo con i gol. Decisione di non esultare? È per rispetto della città di Terni, che lo scorso anno mi ha trattato benissimo. Sono stato fuori per infortunio, mi sono stati vicini, mi sembrava giusto non esultare".