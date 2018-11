Palermo, la zona Puscas colpisce ancora

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo continua nella sua striscia positiva (quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque) conquistando la testa solitaria della classifica in attesa della sfida Pescara-Lecce di stasera. E ancora una volta deve ringraziare una rete di George Puscas che allo scadere, e nuovamente da subentrante, ha regalato altri tre punti ai rosanero. Era già successo in casa del Lecce a metà ottobre quando la rete del romeno all'85° fissò il risultato sul 2-1 per i rosanero. Stesso punteggio di ieri contro il Cosenza, ma questa volta in casa, con Puscas che al 90° rompe l'equilibrio fissato dai gol di Salvi e Baclet, regalando tre punti pesantissimi al tecnico Stellone. Quella che una volta era la zona Cesarini a Palermo potrebbe presto essere ribattezzata zona Puscas.