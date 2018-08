Palermo, la nota del club dopo l'ultimatum della Follieri Capital Limited

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In seguito al comunicato stampa diramato in data odierna dall'ufficio relazioni esterne della Follieri Capital Limited, si comunica quanto segue.

La negoziazione con il sig. Follieri e il FHolding Group - gruppo emiratino allo stesso riferibile - in relazione alla trattativa per l'acquisizione della U.S. Città di Palermo SpA, sta attualmente proseguendo. Tuttavia, siamo ancora in attesa di ricevere i contatti del funzionario della banca che dovrebbe certificare l'esistenza fondi e di essere contattati dal legale dello studio incaricato dal sig. Follieri, per poter completare le opportune verifiche preliminari che garantiscano il buon esito dell'operazione e il futuro della Società.

Ribadiamo che non c'è alcun pregiudizio nei riguardi del gruppo Follieri e degli altri soggetti che stanno approcciando la proprietà per giungere all'acquisizione della U.S. Città di Palermo SpA. La cessione del club potrà infatti essere perfezionata, una volta completate le verifiche relative alla solidità finanziaria e all'affidabilità del potenziale acquirente.

Da questo momento in poi seguirà un silenzio stampa in merito alle negoziazioni per non inquinare le trattative in corso con Follieri e con le altre cordate.

Allo stato si precisa esclusivamente che nessuna offerta formale è stata formulata dal gruppo Follieri e che, una volta fornite le informazioni richieste e completate le verifiche preliminari, la trattativa potrà procedere speditamente.