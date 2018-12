© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Come riportato dal Giornale di Sicilia la nuova proprietà del Palermo sta muovendo i primi passi nella costruzione della società. Clive Richardson è già arrivato infatti in città assieme al braccio destro e consulente Dean Holdsworth per una serie di incontri con le realtà locali (come il presidente di Sicilindustria Albanese) e domani potrebbero essere al Barbera per assistere alla sfida fra Palermo e Livorno. I due questa mattina invece hanno incontrato il direttore sportivo Rino Foschi e il suo staff, mentre non si sa ancora quando incontreranno la squadra per presentarsi.