© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Più che Raffaello Folieri le speranze del Palermo sono rivolte agli USA. Nella giornata di ieri il finanziere d’origine pugliese è stato prima a Palermo per manifestare pubblicamente il proprio interesse per il club per poi ripartire alla volta di Milano dove al termine di una serie di confronti serrati la trattativa è saltata, probabilmente per la mancanza di garanzie finanziarie come successo già nel primo approccio con Zamparini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport spiegando che ora la pista da battere è quella che porta alla cordata statunitense che sta muovendosi parlando direttamente con Richardson e Treacy. Sull’identità del gruppo statunitense filtra molto poco, quello che trapela è che sia un fondo made in Usa che ha un giro d’affari da oltre 20 miliardi di dollari. La loro strategia è di muoversi senza fretta, essendo al momento gli unici pretendenti, non hanno voglia affrettare le operazioni per non agire in modo incauto. Novità in questo senso sono previste per l’inizio della prossima settimana.