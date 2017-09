Palermo, lesione di primo grado ai flessori per Rolando

Fonte: http://palermocalcio.it/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato contro l'Empoli. Per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, dopo i lavori di prevenzione ed attivazione, un'esercitazione tattica seguita da una partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Thiago Cionek è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale ed ha lavorato col resto dei compagni. In gruppo anche Ivaylo Chochev, Mato Jajalo ed Aljaz Struna. Lavoro differenziato programmato per Haitam Aleesami.

Gabriele Rolando si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la diagnosi di lesione di primo grado sulla giunzione mio-tendinea dei flessori della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. Riatletizzazione per Stefan Silva, riatletizzazione e fisioterapia per Norbert Balogh e Davide Petermann.