Palermo-Livorno, le formazioni ufficiali: Moreo al fianco di Puscas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Palermo privo di Nestorovski è Moreo ad affiancare Puscas in attacco con Falletti, preferito a Trajkovski, alle loro spalle. In porta c'è Pomini e non Brignoli, mentre la linea a tre difensiva vede Bellusci e Rajkovic affiancati da Szyminski. Nel Livorno Diamanti a supporto di Raicevic e Canessa, mentre a centrocampo Valiani e Fazzi agiscono sulle fasce con Luci-Agazzi in mezzo. Queste le formazioni ufficiali:

Palermo (3-4-1-2): Pomini; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Haas, Jajalo, Mazzotta; Falletti; Puscas, Moreo. A disposizione: Brignoli, Accardi, Trajkovski, Embalo, Ingegneri, Salvi, Chochev, Aleesami, Fiordilino, Pirrello, Cannavò, Murawski. Allenatore: Roberto Stellone.



Livorno (3-4-1-2): Mazzoni; Di Gennaro, Bogdan, Dainelli; Valiani, Luci, Agazzi, Fazzi; Diamanti, Canessa, Raicevic. A disposizione: Romboli, Zima, Marie Sainte, Bruno, Gasbarro, Pedrelli, Murilo, Iapichino, Porcino,Maiorino,Gonnelli, Maicon. Allenatore: Roberto Breda.