Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia dopo Struna altri due calciatori potrebbero salutare il Palermo in questa finestra di mercato. Si tratta del difensore classe ‘95 Andrea Accardi e dell’attaccante classe ‘98 Simone Lo Faso che andranno a cercare maggiore minutaggio altrove non essendo mai scesi in campo in questa stagione con la maglia rosanero. Per i due non mancano le pretendenti in Serie B con il direttore Foschi che sta già lavorando per trovare la soluzione giusta.