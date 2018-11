Palermo, lo Stellone-bis funziona: i rosanero conquistano la vetta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la breve parentesi nel finale della scorsa stagione, chiusa con la notte amara di Frosinone in finale play off, per Roberto Stellone la stagione era iniziata a casa vista la decisione del Palermo di riaffidarsi a Bruno Tedino. Poi dopo sei giornate il nuovo cambio a causa di un cammino non esaltante e il suo ritorno sulla panchina dei rosanero per provare di prendersi una rivincita sui pochi mesi dell'anno scorso. E l'impatto è stato subito importante con i rosanero che nelle ultime cinque giornate hanno conquistato quattro vittorie e si sono presi la testa della classifica.

Stellone si è affidato, in attesa del miglior Chochev, alla coppia di centrocampo formata da Haas e Jajalo con Falletti che si alterna fra il ruolo di trequartista alle spalle delle punte e l'inedito ruolo di mezzala a seconda del modulo (3-4-1-2 o 4-3-1-2) scelto di volta in volta dal tecnico. Una coppia che sta dando parecchie soddisfazioni sia in termini di filtro che di costruzione con lo svizzero che cresce di giornata in giornata mostrando anche una personalità non comune per un giovane come lui. Dietro la solidità è data dalla coppia Struna-Rajkovic, con quest'ultimo che sembra aver messo alle spalle i tanti infortuni che ne hanno frenato la carriera tornando a essere quel centrale sicuro che aveva colpito anche il Chelsea (che lo pagò oltre 5 milioni quando il serbo aveva appena 16 anni). Davanti oltre al solito Nestorovski stanno crescendo sempre di più sia Puscas, sempre più decisivo coi suoi gol, sia Moreo, già autore di due gol e due assist pur partendo spesso dalla panchina.

Stellone è stato inoltre bravo a isolare la squadra dalle voci societarie, con una cessione sempre in bilico, facendola concentrare solo sul campo e sull'obiettivo promozione che potrebbe favorire anche l'arrivo di investitori seri oltre che ridare entusiasmo alla piazza e magari riportare allo stadio tanti tifosi che nelle ultime stagioni si sono allontanati in polemica con l'attuale proprietà.