Palermo, Lucchesi: "Ho incontrato più procuratori, in tanti andranno via"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine del summit fra il nuovo tecnico del Palermo, Pasquale Marino, e il direttore generale Fabrizio Lucchesi, quest'ultimo é intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero chiarendo diversi aspetti sulle strategie future nell'ottica di ridimensionamento dei costi. "Sarà un ritiro in due fasi, una iniziale in Trentino una seconda nel centro Italia, abbiamo siglato i contratti, la macchina organizzativa é avviata e a buon punto".

Poi Lucchesi ha commentato gli incontri con i procuratori: "Ho incontrato i procuratori dei giocatori, ho fatto il primo giro di rapporti. Dalla prossima settimana si comincerà a sbloccare qualcosa. Rajkovic? Non c’è possibilità che resti, ha rifiutato un contratto importante di due anni in A, figuriamoci da noi. Rispoli? Mi sembra di capire che stia aspettando la Serie A. È prematuro fargli una proposta per rimanere con noi, ha altre ambizioni. Con Pomini c’è stato un incontro, vogliamo tenerlo così come Brignoli. Curkovic? I suoi giocatori sono fuori dalla nostra portata, i loro ingaggi sono così alti che facciamo fatica a cederli ma non vogliamo regalarli. Dobbiamo fare contenti tutti, calciatori e società“.

Lucchesi ha inoltre parlato di Bellusci: “Ho già parlato con il suo procuratore. Alcune squadre di A e B lo vogliono e gli garantiscono lo stesso ingaggio se non superiore. Noi non siamo in grado di pareggiarlo quindi potrebbe essere ceduto. Cercheremo di sostituirlo degnamente”.

Il dg rosanero ha anche parlato di una serie di avvicendamenti nell'organigramma del Palermo: "Ho parlato con Porchia e l'ho ringraziato per il lavoro fatto nel settore giovanile in questi 5 anni, ma é giusto cambiare pagina e dare un taglio con il passato, stesso discorso per tutto lo staff medico, ho ringraziato il dottor Francavilla per lo splendido lavoro svolto".