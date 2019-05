Palermo, Lucchesi: "Ho parlato con Foschi e Rossi. Da martedì si inizia"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi ha parlato in conferenza stampa per illustrare i piani di rilancio del club: “In questi venti giorni ho cercato di capire come funziona questa azienda trovando grande senso di responsabilità in tutti. Si è chiuso un percorso che ha portato il Palermo a compiere una certa strada e ora si aprirà un nuovo ciclo. - continua Lucchesi come riporta Mediagol.it - Dalla prossima settimana inizieremo a costruire la squadra mattone su mattone. Ho parlato con il tecnico Delio Rossi e ci siamo presi qualche giorno, e ho parlato anche con Rino Foschi a cui mi lega una grande amicizia”.