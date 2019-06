Palermo, Lucchesi: "Situazione disastrosa, ma non scappiamo. Anzi"

Anche il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi ha parlato della situazione in casa rosanero attraverso un videomessaggio in cui è apparso assieme a Salvatore Tuttolomondo e a due intermediari della società bulgara Lev Ins: “Ci siamo adoperati per mettere a posto una situazione disastrosa. Il piano industriale funziona e funzionerà. - riposta Mediagol.it - Bisogna solamente, se possibile, metterlo in atto. Non certamente provare a scappare, anzi ringrazio le forze dell’ordine della disponibilità avuta. Siamo sempre qua, non scappiamo“.