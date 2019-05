© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Vincenzo Macaione, vicepresidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale di Sicilia per fare il punto della situazione in attesa del verdetto del CONI sul ricorso presentato dal club siciliano: "L’ipotesi Serie C, per noi, era già contemplata nel piano. Sia la dirigenza che la proprietà, di cui anche io faccio parte, non si ritireranno. Cambiano i piani di ristrutturazione e questo è chiaro. Sicuramente è una botta e nessuno se lo aspettava da un punto di vista giuridico, però ci adegueremo tutti. Le proiezioni devono ancora essere fatte anche in base di situazioni che devono ancora accadere. Tra una decina o una quindicina di giorni, quando avremo la metà delle informazioni necessarie, allora potremo avere dei dati più dettagliati".