Palermo, Marino ipotesi per la panchina del Trapani

Col Palermo ad un passo dal baratro tutti i tesserati dei rosanero sono a caccia di nuove opportunità e non fa eccezione Pasquale Marino, quello che era stato ufficializzato come nuovo tecnico dei siciliani dopo l'addio allo Spezia. Per l'allenatore, adesso, spunta un nuova ipotesi: quella del Trapani ancora alla ricerca della guida per la prima squadra in vista della prossima stagione. In lizza per la panchina dei siciliani c'è anche Massimo Drago.