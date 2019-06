Palermo, Marino: "Sono felice, tornare in A sarebbe straordinario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Marino, nuovo allenatore del Palermo, ha parlato nella sua prima conferenza stampa da tecnico rosanero: "Sono contento di aver ricevuto questa proposta, è un'occasione importante per un siciliano allenare una squadra come il Palermo. Sono orgoglioso, voglio fare bene in una squadra della mia terra. Spero sia stata la scelta giusta, anche se lo dirà solo il tempo. Sono convinto di poter fare bene: questo organico verrà rinnovato e ripartire da zero non sarà troppo semplice. Ci sono già alcuni giocatori svincolati che andranno via, dovranno essere sostituiti al meglio. Servirà mix di giovani e calciatori d’esperienza per creare la giusta squadra, dobbiamo arrivare all’inizio del ritiro con una rosa a buon punto se non completa.

Negli ultimi due-tre anni ho giocato i playoff, questa è un'occasione che devo cercare di sfruttare al massimo perché non capita tutti i giorni di allenare una squadra come quella rosanero. Sappiamo quanto è bella la Serie A, ritornarci sarebbe davvero una cosa straordinaria. In questi due anni speriamo di arrivarci". Riporta Mediagol.it.