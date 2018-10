Palermo, Mazzotta: "Non abbandoneremo mai i nostri sogni"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Nell'ambito della visita al Centro Padre Nostro il laterale sinistro del Palermo Antonio Mazzotta ha parlato ai giornalisti presenti, ecco le sue parole raccolte da TuttoPalermo.net: "Il nostro obiettivo? Penso che lo sapete tutti qual è. Una piazza come Palermo deve ambire al massimo. Il nostro obiettivo è andare in Serie A il prima possibile e daremo tutto per raggiungerlo. Competizione con Aleesami? Certamente è uno stimolo in più, dobbiamo lavorare al massimo e farci trovare pronti. In tutti i reparti c’è tanta competizione. Cosa è cambiato con Stellone? Non mi piace fare paragoni.Lavoravamo tranquilli e al massimo con Tedino, ma non sono arrivati i risultati e alla fine ha pagato il Mister, ora magari c’è più entusiasmo. La lunga pausa? Abbiamo lavorato anche prima di Crotone e si è visto qualcosa di nuovo, ma ora possiamo continuare a lavorare sulle nuove idee portate dal nostro allenatore. Con la Cremonese ho realizzato un sogno, è un emozione vedere tanti ragazzi inseguire i propri sogni. Per noi essere qui è più di un onore, un piacere dare un sorriso a questi ragazzi. A loro dico di inseguire i propri sogni e di non mollare mai, alla fine dando tutto, i sogni si avverano".