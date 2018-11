© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Palermo, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica che domenica - in occasione della partita contro il Pescara - verrà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio per onorare la memoria delle vittime del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la Provincia di Palermo. I rosanero, inoltre, scenderanno in campo con il lutto al braccio.